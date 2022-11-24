Гана планує купувати нафту за золото замість доларів

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Цей крок покликаний вирішити проблему скорочення резервів іноземної валюти у поєднанні з попитом на долари з боку імпортерів нафти, що збільшує вартість життя.

Валові міжнародні резерви Гани на кінець вересня 2022 року становили близько 6,6 млрд доларів, що відповідає менш ніж трьом місяцям покриття імпорту. За даними уряду, це менше, ніж позиція щодо акцій у розмірі близько 9,7 млрд доларів наприкінці минулого року.

У разі реалізації, як і планувалося, у першому кварталі 2023 року, нова політика «докорінно змінить наш платіжний баланс і значно зменшить постійне знецінення нашої валюти», - сказав Бавуміа.

Він пояснив, що використання золота запобігатиме прямому впливу обмінного курсу на ціни на паливо чи комунальні послуги, оскільки вітчизняним продавцям більше не буде потрібна іноземна валюта для імпорту нафтопродуктів.

«Обмін золота на нафту є серйозною структурною зміною», — додав він.

Заява Бавумії була опублікована після того, як міністр фінансів оголосив про заходи щодо скорочення витрат і збільшення доходів у спробі впоратися з борговою кризою, що наростає.

У поданні бюджету на 2023 рік міністр фінансів попередив, що країна наражається на високий ризик боргової кризи і що знецінення серйозно впливає на здатність Гани керувати своїм державним боргом.

Додамо

Уряд веде переговори з Міжнародним валютним фондом про пакет допомоги. Країна, яка виробляє какао, золото та нафту, стикнулася з найгіршою економічною кризою за останнє покоління.