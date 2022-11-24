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Гана планирует покупать нефть за золото вместо долларов

Гана планирует покупать нефть за золото вместо долларов

Киев • УНН

 • 931631 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Правительство Ганы работает над новой политикой, согласно которой резервы в золоте, а не в долларах США будут использоваться для покупки нефтепродуктов, заявил вице-президент Махамуду Бавумиа в Facebook в четверг, передает УНН.

Детали

Этот шаг призван решить проблему сокращения резервов иностранной валюты в сочетании со спросом на доллары со стороны импортеров нефти, что увеличивает стоимость жизни.

Валовые международные резервы Ганы на конец сентября 2022 года составляли около 6,6 млрд долларов, что соответствует менее чем трем месяцам покрытия импорта. По данным правительства, это меньше, чем позиция по акциям в размере около 9,7 млрд долларов в конце прошлого года.

В случае реализации, как и планировалось, в первом квартале 2023 года, новая политика «коренным образом изменит наш платежный баланс и значительно снизит постоянное обесценивание нашей валюты», - сказал Бавумиа.

Он пояснил, что использование золота будет предотвращать прямое влияние обменного курса на цены на топливо или коммунальные услуги, поскольку отечественным продавцам больше не потребуется иностранная валюта для импорта нефтепродуктов.

«Обмен золота на нефть является серьезным структурным изменением», — добавил он.

Заявление Бавумии было опубликовано после того, как министр финансов объявил о мерах по сокращению расходов и увеличению доходов в попытке справиться с нарастающим долговым кризисом.

В представлении бюджета на 2023 год министр финансов предупредил, что страна подвергается высокому риску долгового кризиса и что обесценение серьезно влияет на способность Ганы управлять своим государственным долгом.

Добавим

Правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о пакете помощи. Страна, производящая какао, золото и нефть, столкнулась с худшим экономическим кризисом за последнее поколение.

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