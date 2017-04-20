Г.Зубко: забезпечено фінансову держпідтримку проектів у рамках інвестиційної програми ЄІБ

“Ми забезпечили повну фінансову підтримку з боку держави проектів у рамках „Надзвичайної кредитної програми для відновлення України“, що впроваджується за підтримки Європейського інвестиційного банку. Ми відкоригували порядок і умови надання коштів, передбачивши фінансування не лише тіла кредиту, а й ПДВ. Відповідні кошти передбачені у держбюджеті на 2017 рік. Це значно пришвидшить реалізацію проектів у рамках угоди”, — повідомив Г.Зубко, коментуючи прийняття відповідної урядової постанови.

Він також нагадав, що програма буде охоплювати три географічні місцевості.

“Безпосередньо райони, що зазнали негативного впливу у Донецькій і Луганській областях, підконтрольні Україні; три навколишні області (Харківська, Дніпропетровська і Запорізька), які зазнають сильного тиску на інфраструктуру, зокрема надання соціальних послуг, через значний приплив внутрішньо переміщених осіб; а також конкретні місцеві ради в інших областях, що приймають внутрішньо переміщених осіб”, — наголосив він.

У прес-службі повідомили, що передбачені такі напрями як невідкладний ремонт та заходи з підвищення енергоефективності інфраструктури для розселення внутрішньо переміщених осіб; відбудова та відновлення систем водопостачання та водовідведення; відбудова та відновлення генерації, передачі та розподілу електричної енергії; відбудова та відновлення систем генерації, передачі та розподілу централізованого постачання теплової енергії; відбудова автомобільних шляхів і залізниць, пошкоджених в результаті конфлікту, включаючи уражені мости тощо.

Наголошується, що Геннадій Зубко зауважив, що субвенція із держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію Проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми складає ‎2 145 000 тис. гривень.

“Зокрема 595 000 тис. гривень — за спеціальним фондом для фінансування об’єктів комунальної власності. “Проекти мають бути реалізовані упродовж 24-36 місяців. Наразі узгоджуємо із ЄІБ питання подовження терміну реалізації Програми до 2021 року”, — зазначив він.

Також у прес-службі зауважили, що загальна вартість Програми 200 млн євро, обсяг траншів складатиме від 15 до 40 млн євро. Загальний період погашення позики — 20 років, в т. ч. максимальний пільговий період — 5 років.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року на засіданні Ради регіонального розвиткупрезидент України Петро Порошенко заявив, що європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та французькі експерти допоможуть львівській владі вирішити проблеми зі сміттям.