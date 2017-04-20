Г.Зубко: обеспечено финансовую господдержку проектов в рамках инвестиционной программы ЕИБ

“Мы обеспечили полную финансовую поддержку со стороны государства проектов в рамках „Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины“, что внедряется при поддержке Европейского инвестиционного банка. Мы откорректировали порядок и условия предоставления средств, предусмотрев финансирование не только тела кредита, но и НДС. Соответствующие средства предусмотрены в госбюджете на 2017 год. Это значительно ускорит реализацию проектов в рамках соглашения”, — сообщил Г.Зубко, комментируя принятие соответствующего правительственного постановления.

Он также напомнил, что программа будет охватывать три географические местности.

“Непосредственно районы, которые испытали негативное влияние в Донецкой и Луганской областях, подконтрольные Украине; три окружающие области (Харьковская, Днепропетровская и Запорожская), которые испытывают сильное давления на инфраструктуру, в частности предоставление социальных услуг, через значительный приток внутренне перемещенных лиц; а также конкретные местные советы в других областях, принимающих внутренне перемещенных лиц”, — подчеркнул он.

В пресс-службе сообщили, что предусмотрены такие направления как неотложный ремонт и мероприятия по повышению энергоэффективности инфраструктуры для расселения внутренне перемещенных лиц; восстановление и восстановление систем водоснабжения и водоотведения; восстановление и восстановление генерации, передачи и распределения электрической энергии; отстройка и восстановление систем генерации, передачи и распределения централизованного снабжения тепловой энергии; восстановление автомобильных и железных дорог, поврежденных в результате конфликта, включая пораженные мосты и тому подобное.

Отмечается, что Геннадий Зубко отметил, что субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы составляет 2145000 тыс. гривен.

В частности 595000 тыс. гривен — по специальному фонду для финансирования объектов коммунальной собственности.

“Проекты должны быть реализованы в течение 24-36 месяцев. Сейчас согласовываем с ЕИБ вопрос продления срока реализации Программы до 2021 года”, — отметил он.

Также в пресс-службе отметили, что общая стоимость Программы 200 млн евро, объем траншей составит от 15 до 40 млн евро. Общий период погашения займа — 20 лет, максимальный льготный период — 5 лет.

Напомним, 20 декабря 2017 года на заседании Совета регионального розвиткупрезидент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и французские эксперты помогут львовской власти решить проблемы с мусором .