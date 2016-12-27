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Г.Мхітарян: гол у ворота "Сандерленда" - найкращий в моєму житті

Київ • УНН

 • 11793 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Герніх Мхітарян назвав гол у матчі 18-го туру АПЛ у ворота "Сандерленда" - найкращий в моєму житті, передає УНН з посиланням на сайт "МЮ".

"Це найкращий гол у моєму житті. Відразу після удару я подивився на бокового арбітра, він не зафіксував офсайд, тому я почав святкувати. Після прострілу Златана я очікував, що м'яч опиниться переді мною, а не ззаду, а так як він опинився позаду, не залишалося нічого іншого, крім як пробити п'ятою, і я зробив це", – цитує Г.Мхітаряна офіційний сайт "МЮ".

Зазначимо, на повторі, офсайда камера показала, що Г.Мхітарян знаходився в положені поза грою.

Нагадаємо, гол Г.Мхітаряна допоміг "Манчестер Юнайтед" отримати четверту перемогу поспіль.

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