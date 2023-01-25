Футзал: жіноча збірна України зіграє з Угорщиною в 1/2 фіналу Євро-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. В Дебрецені пройшло жеребкування фінального турніру третього в історії чемпіонату Європи з футзалу серед жінок, який пройде 17-19 березня на місцевій “Фенікс Арені”, передає УНН.
Деталі
Як відомо, за підсумками жеребкування суперницями “синьо-жовтих” у півфіналі стала команда Угорщини. Іншу путівку у фінал розіграють футзалістки Іспанії та Португалії.
Доповнення
Жіноча збірна України з футзалу стала бронзовим призером фінального турніру Євро-2022 у Португалії.