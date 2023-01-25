Футзал: женская сборная Украины сыграет с Венгрией в 1/2 финала Евро-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Дебрецене прошла жеребьевка финального турнира третьего в истории чемпионата Европы по футзалу среди женщин, который пройдет 17-19 марта на местной “Феникс Арене”, передает УНН.
Детали
Как известно, по итогам жеребьевки соперницами “сине-желтых” в полуфинале стала команда Венгрии. Другую путевку в финал разыграют футзалистки Испании и Португалии.
Дополнение
Женская сборная Украины по футзалу стала бронзовым призером финального турнира Евро-2022 в Португалии.