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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Футзал: женская сборная Украины сыграет с Венгрией в 1/2 финала Евро-2023

Киев • УНН

 • 1427396 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Дебрецене прошла жеребьевка финального турнира третьего в истории чемпионата Европы по футзалу среди женщин, который пройдет 17-19 марта на местной “Феникс Арене”, передает УНН.

Футзал: женская сборная Украины сыграет с Венгрией в 1/2 финала Евро-2023

Детали

Как известно, по итогам жеребьевки соперницами “сине-желтых” в полуфинале стала команда Венгрии. Другую путевку в финал разыграют футзалистки Испании и Португалии.

Дополнение

Женская сборная Украины по футзалу стала бронзовым призером финального турнира Евро-2022 в Португалии.

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