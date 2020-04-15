Футбольний клуб звільнив двократного чемпіона Китаю через спробу порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Представник чемпіонату Китаю з футболу "Гуанчжоу Евергранд" розірвав контракт із півзахисником Юя Ханьчао через порушення дисциплінарного регламенту клубу, повідомляє УНН з посиланням на "Goal".
Ханьчао був спійманий на відео змінюючи номерний знак на своєму автомобілі, що дозволило б йому позбутися обмежень при пересуванні по місту під час пандемії коронавірусу. 33-річний спортсмен був затриманий поліцією Гуанчжоу, і клуб підтвердив, що він був звільнений в односторонньому порядку.
Політика клубу наголошує, що з будь-яким гравцем, який порушує закон, буде розірваний контракт.
“Гравець Юй Ханьчао серйозно порушив дисциплінарні положення клубу і тому був звільнений”, — йдеться в заяві клубу.
Зауважимо, що китаєць буде засуджений до 15 діб позбавлення волі, а також отримає матеріальний штраф та штраф на 12 балів за його водійські права.
Додамо, Ханьчао виступав за “Гуанчжоу” з 2014 року та виграв з ним два чемпіонати країни.