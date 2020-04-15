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Футбольный клуб уволил двукратного чемпиона Китая из-за попытки нарушения карантина

Футбольный клуб уволил двукратного чемпиона Китая из-за попытки нарушения карантина

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Представитель чемпионата Китая по футболу "Гуанчжоу Эвергранд" разорвал контракт с полузащитником Юя Ханьчао из-за нарушения дисциплинарного регламента клуба, сообщает УНН со ссылкой на "Goal".

Ханьчао был пойман на видео меняя номерной знак на своем автомобиле, что позволило бы ему избавиться ограничений при передвижении по городу во время пандемии коронавируса. 33-летний спортсмен был задержан полицией Гуанчжоу, и клуб подтвердил, что он был уволен в одностороннем порядке.

Политика клуба отмечает, что с любым игроком, который нарушает закон, будет расторгнут контракт.

“Игрок Юй Ханьчао серьезно нарушил дисциплинарные положения клуба и поэтому был уволен”, — говорится в заявлении клуба.

Заметим, что китаец будет приговорен к 15 суткам лишения свободы, а также получит материальный штраф и штраф на 12 баллов за его водительские права.

Добавим, Ханьчао выступал за “Гуанчжоу” с 2014 года и выиграл с ним два чемпионата страны.

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