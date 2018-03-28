Футболісти збірної України U-19 здобули путівку на Євро-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Збірна України серед 19-річних в останньому матчі еліт-раунду відбору до Євро-2018 (U-19) здобула вольову перемогу над румунською командою і кваліфікувалася до фінального турніру першості континенту. Про це інформує Федерація футболу України, передає УНН.
Підопічні Олександра Петракова пропустили першими на 77-й хвилині. Однак на останніх хвилинах матчу захисник “Дніпра-1” Олександр Сафронов та його колега по амплуа із “Шахтаря” Валерій Бондар принесли нашій команді необхідну перемогу (2:1).
Україна (U-19): Кучерук, Бондар (к), Сафронов, Миколенко, Корнієнко, Булеца (Ременюк, 74), Супряга (Кулаков, 90+5), Хахльов, Дришлюк, Кащук, Снурніцин.
Таким чином, Україна посіла перше місце у своїй групі й вийшла на Євро-2018 у Фінляндії. Підсумкове становище у квартеті наступне: Україна — 7 очок, Румунія — 6, Сербія — 3, Швеція — 1.
Зауважимо, що фінальний турнір відбудеться у Фінляндії. Крім господарів турніру — фінів, туди потрапили збірні: України, Англії, Італії, Португалії, Туреччини, Франції та Норвегії.