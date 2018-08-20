Футболісти юнацької збірної України стали тріумфаторами меморіалу Баннікова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Києві завершився 15-й розіграш турніру пам’яті Віктора Баннікова, в якому вшосте в історії перемогла збірна України. Про це повідомляє Федерація футболу України, передає УНН.
У вирішальному поєдинку, який пройшов у Києві на стадіоні імені першого президента ФФУ, зустрілися юнацькі збірні України та Туреччини.
У підсумку головні події фіналу сталися у другому таймі, коли перша результативна атака вдалася на 44-й хвилині Георгію Судакову, який вийшов на заміну у другому таймі й забив свій третій м’яч на турнірі. Втім, втримати перемогу в ігровий час “синьо-жовтим” не вдалося: за кілька хвилин до фінального свистка турки вирівняли становище.
Долю переможця турніру вирішила серія пенальті. Її героєм став голкіпер українців Руслан Нещерет, який парирував три одинадцятиметрових ударів поспіль, не дозволивши туркам забити жодного м’яча.
Зауважимо, що герой серії післяматчевих пенальті у фіналі Нещерет став найкращим голкіпером меморіалу. Приз найкращому захиснику Мартіну Стохко зі збірної Словаччини вручив тренер молодіжної збірної України Олександр Головко. Кращим півзахисником турніру визнано гравця збірної Білорусі Руслана Лісаковича, а приз кращому нападнику дістався представнику збірної Туреччини Алі Акману.