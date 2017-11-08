Футболісти "Шахтаря" увійшли до топ-10 бігунів Ліги чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Півзахисники "Шахтаря" Тарас Степаненко та бразилець Фред потрапили до десятки кращих гравців, які набігали більше всіх в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Про це інформує сайт УЄФА, передає УНН.

Фред в даному рейтингу йде на третій позиції із показником в 47036 пройдених метрів. Степаненко пробіг за 4-ри тури групової стадії 46685 метрів - 6-й показник.

Лідером списку є бельгієць "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне – 48052. В середньому бельгієць пробігав 133,48 метра в хвилину, але це аж ніяк не найвищий показник в цьому сезоні, якщо брати усереднену швидкість. Хавбек "Тотенхема" Крістіан Еріксен зіграв на матч менше, але покрив в них 37 935 метра, тобто в середньому рухався зі швидкістю 140,50 метрів в хвилину або 8,43 км/год.

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Для порівняння, Кріштіану Роналду пробіг 36 870 метрів за 360 хвилин, маючи середню швидкість 6,145 км/год, а Ліонель Мессі - 29 802 метра за 360 хвилин, тобто рухався із середньою швидкістю 4,97 км/год.

Зауважимо, якщо брати до уваги тільки швидкість, Юліан Дракслер з "Парі Сен-Жермен" пробіг 19 815 метрів за 139 хвилин (8,55 км/год), а Амаду Діавара з "Наполі" здолав за 190 хвилин 26 892 метра (8,49 км/год).

Нагадаємо, "Шахтар" гарантував собі "євровесну", переграши вдома нідерландський "Феєнорд". 

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