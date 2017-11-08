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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 8866 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 24619 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 37168 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 43638 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 41616 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 98576 просмотра

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Футболисты "Шахтера" вошли в топ-10 бегунов Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Полузащитники "Шахтера" Тарас Степаненко и бразилец Фред попали в десятку лучших игроков, которые набегали больше всех в групповом этапе Лиги Чемпионов. Об этом сообщает сайт УЕФА, передает УНН.

Фред в данном рейтинге идет на третьей позиции с показателем в 47 036 пройденных метров. Степаненко пробег за 4-е тура групповой стадии 46685 метров - 6-й показатель.

Лидером списка является бельгиец "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне - 48052. В среднем бельгиец пробегал 133,48 метра в минуту, но это отнюдь не самый высокий показатель в этом сезоне, если брать усредненную скорость. Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен сыграл на матч меньше, но покров в них 37935 метра, то есть в среднем двигался со скоростью 140,50 метров в минуту или 8,43 км/ч.

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Для сравнения, Криштиану Роналду пробег 36870 метров за 360 минут, имея среднюю скорость 6,145 км/ч, а Лионель Месси - 29802 метра за 360 минут, то есть двигался со средней скоростью 4,97 км/ч.

Заметим, если принимать во внимание только скорость, Дракслер с "Пари Сен-Жермен" пробег 19815 метров за 139 минут (8,55 км/ч), а Амаду Диавара с "Наполи" одолел за 190 минут 26892 метра (8 49 км/ч).

Напомним, "Шахтер" гарантировал себе "евровесну" , переграшы дома нидерландский "Фейеноорд".

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