Футболисты "Шахтера" вошли в топ-10 бегунов Лиги чемпионов

Фред в данном рейтинге идет на третьей позиции с показателем в 47 036 пройденных метров. Степаненко пробег за 4-е тура групповой стадии 46685 метров - 6-й показатель.

Лидером списка является бельгиец "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне - 48052. В среднем бельгиец пробегал 133,48 метра в минуту, но это отнюдь не самый высокий показатель в этом сезоне, если брать усредненную скорость. Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен сыграл на матч меньше, но покров в них 37935 метра, то есть в среднем двигался со скоростью 140,50 метров в минуту или 8,43 км/ч.

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Для сравнения, Криштиану Роналду пробег 36870 метров за 360 минут, имея среднюю скорость 6,145 км/ч, а Лионель Месси - 29802 метра за 360 минут, то есть двигался со средней скоростью 4,97 км/ч.

Заметим, если принимать во внимание только скорость, Дракслер с "Пари Сен-Жермен" пробег 19815 метров за 139 минут (8,55 км/ч), а Амаду Диавара с "Наполи" одолел за 190 минут 26892 метра (8 49 км/ч).

Напомним, "Шахтер" гарантировал себе "евровесну" , переграшы дома нидерландский "Фейеноорд".