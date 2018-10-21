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Футболісти "ПСЖ" забили п'ять голів та здобули десяту поспіль перемогу в Лізі 1

Київ • УНН

 • 7196 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Футболісти “ПСЖ” продовжили домінування в чемпіонаті Франції з футболу — Ліга 1, та завдали нищівної поразки “Амьєну” на “Парк де Пренс”, передає кореспондент УНН.

На 12 хвилині у сітку гостей влетів перший м’яч — Ді Марія подав верховий навіс на ближню стійку, де вправно зіграв головою Маркіньос. На наступний гол уболівальники чекали 30 хвилин, коли ще один навіс від Ді Марії замкнув Рабьо.

В останню 10-хвилинку господарі влаштували справжню зливу голів. Головою забив Дракслер, Мбаппе пробив з-під захисників, а також відзначився Діабі, пройшовши у чужій штрафній ряд опонентів — 5:0.

Зауважимо, що маючи 10 перемог і жодного втраченого балу команда Томаса Тухеля йде беззаперечним лідером турніру — 30 очок і плюс 8 над “Ліллем”.

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