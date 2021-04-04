Футболіста збірної України визнано найкращим гравцем матчу чемпіонату Бельгії

Деталі

У зустрічі за "Брюгге" проти "Кортрейку", наш земляк забив гол і допоміг колективу, який йде лідером першості, обіграти суперника (2:0).

Ресурси "SofaScore" і "WhoScored" оцінили його дії в 8,5 балів. За даними "WhoScored" Соболю не було рівних і його оцінка є найвищою у поєдинку.

Зазначено, що Соболь завдав три удари по воротах, заробив пенальті, віддав 34 точні передачі (77 відсотків), виграв 13 з 17 єдиноборств, зробив 9 відборів, одне перехоплення та три виноси.

Зауважимо, що у цьому сезоні 25-річний українець забив 2 голи і зробив 6 результативних пасів в 30 матчах.

Доповнення

"Брюгге" випереджає найближчого конкурента за перший рядок таблиці – "Антерверпен" на 19 очок.