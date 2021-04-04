Футболист сборной Украины признан лучшим игроком матча чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Защитник сборной Украины Эдуард Соболь признан лучшим игроком поединка чемпионата Бельгии, сообщает УНН со ссылкой на "SofaScore" и "WhoScored".
Детали
Во встрече с "Брюгге" против "Кортрейка", наш земляк забил гол и помог коллективу, который идет лидером первенства, обыграть соперника (2:0).
Ресурсы "SofaScore" и "WhoScored" оценили его действия в 8,5 баллов. По данным "WhoScored" Соболю не было равных и его оценка является самой высокой в поединке.
Отмечено, что Соболь нанес три удара по воротам, заработал пенальти, отдал 34 точные передачи (77 процентов), выиграл 13 из 17 единоборств, сделал 9 отборов, один перехват и три выноса.
Заметим, что в этом сезоне 25-летний украинец забил 2 гола и сделал 6 результативных пасов в 30 матчах.
Дополнение
"Брюгге" опережает ближайшего конкурента за первую строчку таблицы - "Антерверпен" на 19 очков.