Футболіста Реалу визнано найкращим гравцем тижня в ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду виборов звання кращого гравця 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Португальський бомбардир отримав левову частину голосів від уболівальників, а саме 43. Гравець "Реалу" обігнав на 15 відсотків найближчого конкурента, яким виявився Неймар із "ПСЖ". Трійку кращих у голосуванні поділили форварди "Баварії" і "Челсі" Роберт Левандовські та Еден Азар.
Також голоси отримали: Тімо Вернер (РБ "Лейпциг") – 5 відсотків, Гаррі Кейн ("Тотенхем"), Лоренцо Інсіньє (Наполі) - 3, Яннік Феррейра-Карраско ("Атлетіко") - 1.
Як повідомляв УНН, у поєдинку 5-го туру Роналду завдяки рекорду, дублю у ворота "АПОЕЛя", вивів "галактікос" до плей-оф турніру.