Футболіста Реалу визнано найкращим гравцем тижня в ЛЧ

Португальський бомбардир отримав левову частину голосів від уболівальників, а саме 43. Гравець "Реалу" обігнав на 15 відсотків найближчого конкурента, яким виявився Неймар із "ПСЖ". Трійку кращих у голосуванні поділили форварди "Баварії" і "Челсі" Роберт Левандовські та Еден Азар.

Також голоси отримали: Тімо Вернер (РБ "Лейпциг") – 5 відсотків, Гаррі Кейн ("Тотенхем"), Лоренцо Інсіньє (Наполі) - 3, Яннік Феррейра-Карраско ("Атлетіко") - 1.

Як повідомляв УНН, у поєдинку 5-го туру Роналду завдяки рекорду, дублю у ворота "АПОЕЛя", вивів "галактікос" до плей-оф турніру.