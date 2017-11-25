Футболист Реала признан лучшим игроком недели в ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Португальский бомбардир получил львиную долю голосов от болельщиков, а именно 43. Игрок "Реала" обогнал на 15 процентов ближайшего конкурента, которым оказался Неймар с "ПСЖ". Тройку лучших в голосовании поделили форварды "Баварии" и "Челси" Роберт Левандовски и Эден Азар.
Также голоса получили: Тимо Вернер (СБ "Лейпциг") - 5 процентов, Кейн ( "Тоттенхэм"), Инсинье (Наполи) - 3, Янник Феррейра-Карраско ( "Атлетико") - 1.
Как сообщал УНН, в поединке 5-го тура Роналду благодаря рекорда , дублю в ворота "АПОЭЛ", вывел "галактикос" в плей-офф турнира.