Футболіста "Маріуполя" викликали до збірної Північної Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Півзахисник ФК "Маріуполь" Стефан Спіровскі викликаний в національну збірну Північної Македонії на найближчі матчі кваліфікації на ЧС-2022, передає УНН з посиланням на сайт приазовців.
Деталі
31-річний Спіровскі провів 41 матч і забив один гол у складі своєї національної команди. Влітку Стефан грав на Євро-2020.
До "Маріуполя" Спіровскі перейшов в кінці вересня. Півзахисник забив дебютний м'яч за новий клуб у грі з "Олександрією".
Відзначимо, що восьмого жовтня Північна Македонія зіграє з Ліхтенштейном, а 11-го числа буде битися з Німеччиною.
Доповнення
На даний момент збірна Північної Македонії займає 4-е місце у своїй відбірковій групі, набравши 9 очок в 6-ти матчах. Німеччина лідирує в групі (15 очок), а Ліхтенштейн замикає турнірну таблицю (1 очко).