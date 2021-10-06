Футболиста "Мариуполя" вызвали в сборную Северной Македонии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Полузащитник ФК "Мариуполь" Стефан Спировски вызван в национальную сборную Северной Македонии на ближайшие матчи квалификации на ЧМ-2022, передает УНН со ссылкой на сайт приазовцев.
Детали
31-летний Спировски провел 41 матч и забил один гол в составе своей национальной команды. Летом Стефан играл на Евро-2020.
В “Мариуполь” Спировски перешел в конце сентября. Полузащитник забил дебютный мяч за новый клуб в игре с “Александрией”.
Отметим, что восьмого октября Северная Македония сыграет с Лихтенштейном, а 11-го числа будет драться с Германией.
Дополнение
На данный момент сборная Северной Македонии занимает четвёртую место в своей отборочной группе, набрав 9 очков в 6-ти матчах. Германия лидирует в группе (15 очков), а Лихтенштейн замыкает турнирную таблицу (1 очко).