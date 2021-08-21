Футболіст "Зорі" отримав виклик до збірної Ірану

Деталі

В рамках збору команда проведе два матчі в рамках кваліфікації до чемпіонату світу 2022. Спочатку 2 вересня Іран зіграє вдома в Тегерані з Сирією, а потім на виїзді з Іраком в столиці Катару Досі 7 вересня.

У нинішньому сезоні іранський легіонер “Зорі” провів 5 матчів у всіх турнірах за свій клуб, в яких зумів відзначитися одним голом.

Контекст

ФК “Зоря” зазнав розгромного фіаско на старті Ліги Європи.