Футболіст "Зорі" отримав виклик до збірної Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Нападник луганської “Зорі” Аллах’яр Сайядманеш отримав виклик до національної збірної Ірану, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
В рамках збору команда проведе два матчі в рамках кваліфікації до чемпіонату світу 2022. Спочатку 2 вересня Іран зіграє вдома в Тегерані з Сирією, а потім на виїзді з Іраком в столиці Катару Досі 7 вересня.
У нинішньому сезоні іранський легіонер “Зорі” провів 5 матчів у всіх турнірах за свій клуб, в яких зумів відзначитися одним голом.
Контекст
ФК “Зоря” зазнав розгромного фіаско на старті Ліги Європи.