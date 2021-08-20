ФК "Зоря" зазнав розгромного фіаско на старті Ліги Європи

Деталі

За статистичними даними команди демонстрували доволі рівну боротьбу ("Зоря" була трохи кращою у володінні м'ячем, а господарі – за кількістю ударів). Однак цифри на табло були гучномовними – 3:0 на користь віденців.

На 29 хвилині грецький нападник Фунтас відкрив рахунок у баталії, а ближче до завершення матчу відзначилися австрійці Кара і Грюль.

Доповнення

26 серпня колективи проведуть повторну зустріч в Запоріжжі.