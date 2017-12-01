Футболіст збірної України отримав трьохматчеву дискваліфікацію в Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Півзахисник збірної України і ФК “Генк” Руслан Малиновський отримав покарання у вигляді тривалої дискваліфікації за порушення правил в матчі Кубку Бельгії, повідомляє УНН з посиланням на сайт Королівської бельгійської футбольної асоціації.
У матчі Кубку Бельгії із “Мехеленом” (1:1, 5:4 на користь “Генка” після серії пенальті) наш співвітчизник отримав пряму червону картку за відмахування ліктем від супротивника. Цей епізод не оминула бельгійська асоціація та наклала дискваліфікацію на футбоілста у вигляді 3-х поєдинків.
Зазначимо, що ФК “Генк” не згоден з таким жорстким покаранням і спробує оскаржити рішення дисциплінарного комітету.
Додамо, що у нинішньому сезоні Маліновський відіграв у складі “Генка” 16 матчів і забив 2 голи.
Як повідомляв УНН, біатлоністка Семеренко отримає срібну медаль ОІ-2014 через дискваліфікацію росіянок.