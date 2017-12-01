Футболіст збірної України отримав трьохматчеву дискваліфікацію в Бельгії

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Київ • УНН

 • 15146 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Півзахисник збірної України і ФК “Генк” Руслан Малиновський отримав покарання у вигляді тривалої дискваліфікації за порушення правил в матчі Кубку Бельгії, повідомляє УНН з посиланням на сайт Королівської бельгійської футбольної асоціації.

У матчі Кубку Бельгії із “Мехеленом” (1:1, 5:4 на користь “Генка” після серії пенальті) наш співвітчизник отримав пряму червону картку за відмахування ліктем від супротивника. Цей епізод не оминула бельгійська асоціація та наклала дискваліфікацію на футбоілста у вигляді 3-х поєдинків.

Зазначимо, що ФК “Генк” не згоден з таким жорстким покаранням і спробує оскаржити рішення дисциплінарного комітету.

Додамо, що у нинішньому сезоні Маліновський відіграв у складі “Генка” 16 матчів і забив 2 голи.

Як повідомляв УНН, біатлоністка Семеренко отримає срібну медаль ОІ-2014 через дискваліфікацію росіянок.

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