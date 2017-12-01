Футболист сборной Украины получил трехматчевую дисквалификацию в Бельгии

В матче Кубка Бельгии с “Мехеленом” (1: 1, 5: 4 в пользу “Генка” после серии пенальти) наш соотечественник получил прямую красную карточку за отмашку локтем от противника. Этот эпизод не обошла бельгийская ассоциация и наложила дисквалификацию на футбоилста в виде 3-х поединков.

Отметим, что ФК “Генк” не согласен с таким жестким наказанием и попытается обжаловать решение дисциплинарного комитета.

Добавим, что в нынешнем сезоне Малиновский сыграл в составе “Генка” 16 матчей и забил 2 гола.

Как сообщал УНН, биатлонистка Семеренко получит серебряную медаль ОИ-2014 из-за дисквалификации россиянок.