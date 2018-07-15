Футболіст збірної України оформив гол в спарингу за бельгійський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський взяв активну участь у впевненій перемозі бельгійського ФК “Генк”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Наш футболіст вийшов у стартовому складі “Генка” на контрольний поєдинок проти “Мускрона” й на 34-й хвилині відзначився забитим м’ячем. Сама гра закінчилася перемогою команди Маліновського з рахунком 5:2.
Нагадаємо, що на літньому тренувальному зборі Маліновський вже оформлював за “Генк” дубль.