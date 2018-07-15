Футболист сборной Украины оформил гол в спарринге за бельгийский клуб

Наш футболист вышел в стартовом составе “Генка” на контрольный поединок против “Мускрона” и на 34-й минуте отличился забитым мячом. Сама игра закончилась победой команды Малиновского со счетом 5:2.

Напомним, что в летнем тренировочном сборе Малиновский уже оформлял за “Генк” дубль.