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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42166 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103452 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125363 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132820 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169532 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153538 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141242 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Футболист сборной Украины оформил гол в спарринге за бельгийский клуб

Футболист сборной Украины оформил гол в спарринге за бельгийский клуб

Киев  •  УНН

 • 7156 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский принял активное участие в уверенной победе бельгийского ФК “Генк”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Наш футболист вышел в стартовом составе “Генка” на контрольный поединок против “Мускрона” и на 34-й минуте отличился забитым мячом. Сама игра закончилась победой команды Малиновского со счетом 5:2.

Напомним, что в летнем тренировочном сборе Малиновский уже оформлял за “Генк” дубль.

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