Футболист сборной Украины оформил гол в спарринге за бельгийский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский принял активное участие в уверенной победе бельгийского ФК “Генк”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Наш футболист вышел в стартовом составе “Генка” на контрольный поединок против “Мускрона” и на 34-й минуте отличился забитым мячом. Сама игра закончилась победой команды Малиновского со счетом 5:2.
Напомним, что в летнем тренировочном сборе Малиновский уже оформлял за “Генк” дубль.