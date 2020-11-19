Футболіст "Шахтаря" оформив переможний гол у зустрічі Ліги націй

Господарі перемогли з рахунком 1:0. Соломон вийшов у стартовому складі й став головним героєм матчу, забивши переможний м’яч: на 44-й хвилині він обіграв у штрафному захисника і з лівої ноги завдав влучного удару в дальній кут. По перерві півзахисник міг ще й додати асист, коли п’ятою гарно віддав під удар Захаві, але форвард “ПСВ” пробив поруч зі штангою.

Чотири із шести обведень Манора в цій зустрічі були успішними, а наприкінці, коли гості атакували в надії зрівняти рахунок, він здійснив 3 перехоплення.

Примітно, що після групового етапу Ліги націй збірна Ізраїлю лишилась у Лізі В.