Футболист "Шахтера" оформил победный гол во встрече Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В 6-м туре сборная Израиля полузащитника "Шахтера" Манора Соломона на своем поле в Нетании принимала Шотландию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
Хозяева победили со счетом 1:0. Соломон вышел в стартовом составе и стал главным героем матча, забив победный мяч на 44-й минуте он обыграл в штрафной защитника и с левой ноги нанес точный удар в дальний угол. После перерыва полузащитник мог еще добавить ассист, когда пяткой красиво отдал под удар Захави, но форвард “ПСВ” пробил рядом со штангой.
Четыре из шести обводок Манора в этой встрече были успешными, а в конце, когда гости атаковали в надежде сравнять счет, он совершил 3 перехвата.
Примечательно, что после группового этапа Лиги наций сборная Израиля осталась в Лиге В.