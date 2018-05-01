Футболіст Пластун вдруге поспіль став чемпіоном Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Український захисник Ігор Пластун достроково виборов чемпіонський титул внутрішньої першості Болгарії в складі “Лудогорця”, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
“Лудогорець” у баталії 32-го туру обіграв на виїзді “Берое” (3:0), а софійський “ЦСКА” в гостях поступився “Ботєву” (1:2).
Завдяки цьому за чотири тури до фінішу “Лудогорець” відірвався від “армійців” на недосяжні 12 очок.
Таким чином, колектив Пластуна в сьомий раз поспіль стала чемпіоном і в наступному сезоні стане єдиним представником країни в Лізі чемпіонів.
Зауважимо, що для Пластуна цей титул став другим, у поточному сезоні на рахунку 27-річного українця 42 матчі і 2 голи у всіх турнірах.