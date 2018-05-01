Футболист Пластун второй раз подряд стал чемпионом Болгарии

“Лудогорец” в баталии 32-го тура обыграл на выезде “Берое” (3:0), а софийский “ЦСКА” в гостях уступил “Ботеву” (1:2).

Благодаря этому за четыре тура до финиша “Лудогорец” оторвался от “армейцев” на недосягаемые 12 очков.

Таким образом, коллектив Пластуна в седьмой раз подряд стала чемпионом и в следующем сезоне станет единственным представителем страны в Лиге чемпионов.

Заметим, что для Пластуна этот титул стал вторым, в текущем сезоне на счету 27-летнего Украинский 42 матча и 2 гола во всех турнирах.