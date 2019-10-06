Футболіст Мілевський оформив переможний асист п'ятою в чемпіонаті Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський став одним із головних героїв поєдинку 24 туру чемпіонату Білорусі, інформує УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
На 80 хвилині виїзного протистояння із “Нєманом” Мілевський виловив м’яч у повітрі ногою і дотепно переправив його п’ятою на Савицького, який відзначився голом — перемога “Динамо” Брест 1:0.
За 6 турів до завершення першості брестський колектив набрав 61 очко і на 4 випереджає “Шахтар” із Солігорську і на 5 “БАТЕ”, який має матч в запасі.
Додамо також, в активі Мілевського 25 зіграних поєдинків у сезоні за “Динамо” — 3 голи і 8 асистів.