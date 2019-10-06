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Футболист Милевский оформил победный ассист пяткой в чемпионате Беларуси

Киев • УНН

 • 10927 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский стал одним из главных героев поединка 24 тура чемпионата Беларуси, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

Футболист Милевский оформил победный ассист пяткой в чемпионате Беларуси

На 80 минуте выездного противостояния с “Неманом” Милевский выловил мяч в воздухе ногой и остроумно переправил его пяткой на Савицкого, который отметился голом — победа “Динамо” Брест 1:0.

За 6 туров до завершения первенства брестский коллектив набрал 61 очко и на 4 опережает “Шахтер” с Солигорске и на 5 “БАТЭ”, который имеет матч в запасе.

Добавим также, в активе Милевского 25 сыгранных поединков в сезоне за “Динамо” — 3 гола и 8 ассистов.

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