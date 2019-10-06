Футболист Милевский оформил победный ассист пяткой в чемпионате Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский стал одним из главных героев поединка 24 тура чемпионата Беларуси, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
На 80 минуте выездного противостояния с “Неманом” Милевский выловил мяч в воздухе ногой и остроумно переправил его пяткой на Савицкого, который отметился голом — победа “Динамо” Брест 1:0.
За 6 туров до завершения первенства брестский коллектив набрал 61 очко и на 4 опережает “Шахтер” с Солигорске и на 5 “БАТЭ”, который имеет матч в запасе.
Добавим также, в активе Милевского 25 сыгранных поединков в сезоне за “Динамо” — 3 гола и 8 ассистов.