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Футболіст Кулач перейшов до ФК "Олександрія"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Футболіст Владислав Кулач продовжить виступи за “Олександрію” та приєднався до табору команди на навчально-тренувальному зборі у турецькому Белеку, інформує УНН з посиланням на сайт команди.

Першу частину сезону 2018/19 Владислав Кулач виступав за “Ворсклу”. У складі полтавців він провів 19 матчів, у яких забив 6 м’ячів і зробив 1 асист.

Відзначимо, що двадцятип’ятирічний нападник з 2010 року перебуває на контракті з “Шахтарем”. В оренді він грав за “Маріуполь”, запорізький “Металург”, кам’янську “Сталь”, турецький “Ескішехірспор”, “Зорю”.

Нагадаємо, що колишній футболіст ряду російських клубів приєднався до “Олександрії”.

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