Футболіст Кулач перейшов до ФК "Олександрія"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Футболіст Владислав Кулач продовжить виступи за “Олександрію” та приєднався до табору команди на навчально-тренувальному зборі у турецькому Белеку, інформує УНН з посиланням на сайт команди.
Першу частину сезону 2018/19 Владислав Кулач виступав за “Ворсклу”. У складі полтавців він провів 19 матчів, у яких забив 6 м’ячів і зробив 1 асист.
Відзначимо, що двадцятип’ятирічний нападник з 2010 року перебуває на контракті з “Шахтарем”. В оренді він грав за “Маріуполь”, запорізький “Металург”, кам’янську “Сталь”, турецький “Ескішехірспор”, “Зорю”.
Нагадаємо, що колишній футболіст ряду російських клубів приєднався до “Олександрії”.