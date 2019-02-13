Футболист Кулач перешел в ФК "Александрия"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Футболист Владислав Кулач продолжит выступления за “Александрию” и присоединился к лагерю команды на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке, информирует УНН со ссылкой на сайт команды.
Первую часть сезона 2018/19 Владислав Кулач выступал за “Ворсклу”. В составе полтавчан он провел 19 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 1 ассист.
Отметим, что двадцатипятилетний нападающий с 2010 года находится на контракте с “Шахтером”. В аренде он играл за “Мариуполь”, запорожский “Металлург”, каменскую “Сталь”, турецкий “Эскишехирспор”, “Зарю”.
Напомним, что бывший футболист ряда российских клубов присоединился к “Александрии”.