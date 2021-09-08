Футбол: Зінченко назвав лідерів збірної Чехії

Цитата

На думку Зінченка, лідерами чехів є футболісти, які грають у клубах Англійської Прем'єр-ліги.

"Гравці, які виступають за клуби АПЛ, додаткового представлення не потребують. Це лідери збірної Чехії. Те, як ці футболісти та чеська команда загалом виступили на Євро-2020, заслуговує на повагу. Я думаю, завтра на нас чекає видовищна гра.

Ми дуже поважаємо збірну Чехії, але в нас свої цілі. Нам потрібен хороший результат завтра, щоби на позитивному фоні готуватися до наступних ігор", - підкреслив Зінченко.

Довідка

У складі збірної Чехії із АПЛ виступають нападник "Бернлі" Матей Видра та гравці "Вест Хема" Цоуфал (захисник) і півзахисник Соучек.