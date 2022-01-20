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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Футбол: Зідан може очолити "ПСЖ"

Футбол: Зідан може очолити "ПСЖ"

Київ • УНН

 • 19855 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан близький до того, щоб стати головним тренером "ПСЖ", інформує УНН з посиланням на "Marca".

Деталі

На чолі французького "ПСЖ" Зідан може опинитися вже наступного літа. Французький гранд уже зробив пропозицію іменитому спеціалісту.

У роздягальні парижан упевнені, що Зідан керуватиме командою у сезоні 2022/23 та сприймають призначення француза як належне.

Доповнення

Зідан очолював "Реал" з 2016 до 2018 року, а потім повернувся на посаду наставника "королівського клубу" у 2019 році. Під його керівництвом мадридський клуб двічі ставав чемпіоном Іспанії, двічі виборов Суперкубок країни, тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів, двічі вигравав Суперкубок УЄФА і двічі ставав переможцем клубного чемпіонату світу.

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