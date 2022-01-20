Футбол: Зідан може очолити "ПСЖ"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан близький до того, щоб стати головним тренером "ПСЖ", інформує УНН з посиланням на "Marca".
Деталі
На чолі французького "ПСЖ" Зідан може опинитися вже наступного літа. Французький гранд уже зробив пропозицію іменитому спеціалісту.
У роздягальні парижан упевнені, що Зідан керуватиме командою у сезоні 2022/23 та сприймають призначення француза як належне.
Доповнення
Зідан очолював "Реал" з 2016 до 2018 року, а потім повернувся на посаду наставника "королівського клубу" у 2019 році. Під його керівництвом мадридський клуб двічі ставав чемпіоном Іспанії, двічі виборов Суперкубок країни, тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів, двічі вигравав Суперкубок УЄФА і двічі ставав переможцем клубного чемпіонату світу.