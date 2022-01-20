Футбол: Зидан может возглавить"ПСЖ"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан близок к тому, чтобы стать главным тренером "ПСЖ", информирует УНН со ссылкой на "Marca".
Детали
Во главе французского "ПСЖ" Зидан может оказаться уже следующим летом. Французский гранд уже сделал предложение именитому специалисту.
В раздевалке парижан уверены, что Зидан будет руководить командой в сезоне 2022/23 и воспринимают назначение француза как должное.
Дополнения
Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника "королевского клуба" в 2019 году. Под его руководством мадридский клуб дважды становился чемпионом Испании, дважды выиграл Суперкубок страны, трижды становился победителем Лиги чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и дважды становился победителем клубного чемпионата мира.