Футбол: збірна України оголосила заявку на матч із Казахстаном
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В.о. наставника збірної України Олександр Петраков визначився із фінальною заявкою на гру відбору до ЧС-2022 із Казахстаном, передає УНН з посиланянм на сайт УАФ.
Деталі
З тих футболістів, яких має під орудою тренерський штаб Олександра Петракова, в заявку на гру не потрапили Тарас Степаненко та Олександр Зубков.
Заявка "жовто-блакитних" виглядає так:
Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар", Донецьк), Дмитро Різник ("Ворскла", Полтава), Денис Бойко ("Динамо", Київ).
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар", Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі - "Динамо", Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі - "Динамо", Київ), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Макаренко ("Фехервар", Угорщина).
Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).
Доповнення
Матч Казахстан – Україна стартуватиме сьогодні у Нур-Султані о 17:00.