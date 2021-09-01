Футбол: сборная Украины объявила заявку на матч с Казахстаном
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. И.о. наставника сборной Украины Александр Петраков определился с финальной заявкой на игру отбора на ЧМ-2022 с Казахстаном, передает УНН со посиланянм на сайт УАФ.
Детали
Из тех футболистов, которых имеет под руководством тренерский штаб Александра Петракова, в заявку на игру не попали Тарас Степаненко и Александр Зубков.
Заявка "желто-синих" выглядит так:
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер", Донецк), Дмитрий Резник ("Ворскла", Полтава), Денис Бойко ("Динамо").
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер", Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо", Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо", Киев), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Шахтер", Донецк).
Дополнение
Матч Казахстан - Украина стартует сегодня в Нур-Султане в 17:00.