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Футбол визнали небезпечним видом спорту для жіночого мозку

Футбол визнали небезпечним видом спорту для жіночого мозку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. За результатами дослідження американського Іешіва-університету стало відомо, що футбол є небезпечним для жіночого мозку, передає УНН з посиланням на сайт Naked Science.

Вчені з Іешіва-університету (США) прийшли до досить невтішних висновків щодо футболу, а вірніше - травм, які отримує людина під час гри головою. Дослідники застосували диффузіонно-тензорну візуалізацію (ДТВ) - одну з методик МРТ, що дозволяє вивчити фракційну анізотропію (величина, яка характеризує "спрямовану" організацію структури головного мозку, що залежить від числа і орієнтації провідних шляхів білої речовини, а ДТВ дозволяє максимально детально аналізувати організацію структури мозку).

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У центрі уваги групи експертів виявилися мікроскопічні зміни в білій речовині у 98 футболістів-аматорів: 49 чоловіків і 49 жінок. Кожен з цих людей присвятив "грі мільйонів" не один рік свого життя і неодноразово відбивав м'ячі головою. Середній вік учасників становив майже 26 років.

Дослідження показало, що фракційна анізотропія була знижена у всіх учасників експерименту: це пов'язують з численними ударами по голові під час гри. При цьому у представників прекрасної половини людства даний показник був набагато гірше.

"У жінок було в п'ять разів більше мікроструктурних пошкоджень мозку в порівнянні з чоловіками, хоча кількість ударів було рівномірним", - наголосив провідний автор дослідження Майкл Ліптон.

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Примітно, що вчені наразі не можуть відповісти на питання про причини цього феномену. На думку дослідників, нею може бути генетична схильність, сила м'язів шиї, статеві гормони і багато інших чинників.

Зауважимо, що одним з найнебезпечніших видів спорту дослідники вважають бокс.

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