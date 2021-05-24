Футбол: УЄФА презентував трофей нового єврокубку

Що відомо

Кубок висотою 57,5 см і вагою 11 кг складається з 32 шестикутних пластин - по одній на кожного учасника групового етапу. Пластини ростуть з підстави трофея, повертаються і вигинаються догори.

Вигин пластин навіяний польотом футбольного м'яча до воріт - момент найбільшого оптимізму для уболівальників. Підстава і верхня частина виготовлені з "бронзи" ручної поліровки з ефектом матової гальванізованої сталі. Пластини мають блискучу сріблясту обробку.

Цитата:

"Ми хочемо зробити наші турніри більш інклюзивними - дати клубам і вболівальникам можливість мріяти і боротися за європейські трофеї. Ось чому ми створили Лігу конференцій УЄФА. До складу УЄФА входять 55 національних асоціацій, і важливо дати клубам з якомога більшої кількості асоціацій шанс продовжити виступ в Європі на якомога довший термін", - сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

Деталі

З точки зору маркетингу Ліга конференцій УЄФА буде тісно переплетена з Лігою Європи УЄФА. Тому і брендова айдентіка турнірів належить до однієї сім'ї. Обидва бренди використовують елемент "хвиля енергії" в різному виконанні.

Спонсори отримали права як на Лігу Європи, так і на Лігу конференцій. Це означає більш широке охоплення і можливості для маркетингу для всіх матчів, які проходитимуть в четвер увечері, а також ексклюзивну асоціацію спонсорів з турнірами.

Довідка

У турнірі візьмуть участь 184 команди з усіх 55 національних асоціацій УЄФА, включаючи 46 клубів, які перейдуть з Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА.

Учасники намагатимуться пробитися в груповий етап, на якому буде вісім груп по чотири клуби, як в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Після групового етапу пройдуть стикові матчі, 1/8 фіналу, чвертьфінали, півфінали і фінал, який відбудеться 25 травня 2022 року в Тирані.