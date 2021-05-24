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Футбол: УЕФА представил трофей нового еврокубка

Киев • УНН

 • 13796 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. УЕФА представил трофей нового еврокубка - Лиги конференций, за который будут бороться участники, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Футбол: УЕФА представил трофей нового еврокубка

Что известно

Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг состоит из 32 шестиугольных пластин - по одной на каждого участника группового этапа. Пластины растут из подставки трофея, поворачиваются и изгибаются вверх.

Изгиб пластин навеян полетом футбольного мяча в ворота - момент наибольшего оптимизма для болельщиков. Основание и верхняя часть изготовлены из "бронзы" ручной полировки с эффектом матовой гальванизированной стали. Пластины имеют блестящую серебристую отделку.

Цитата:

"Мы хотим сделать наши турниры более инклюзивными - дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские трофеи. Вот почему мы создали Лигу конференций УЕФА. В состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, и важно дать клубам из как можно большего количества ассоциаций шанс продолжить выступление в Европе на как можно более долгий срок", - сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Детали

С точки зрения маркетинга Лига конференций УЕФА будет тесно переплетена с Лигой Европы УЕФА. Поэтому и брендовая айдентика турниров принадлежит к одной семье. Оба бренда используют элемент "волна энергии" в различном исполнении.
Спонсоры получили права как на Лигу Европы, так и на Лигу конференций. Это означает более широкий охват и возможности для маркетинга для всех матчей, которые будут проходить в четверг вечером, а также эксклюзивную ассоциацию спонсоров с турнирами.

Справка

В турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Участники будут пытаться пробиться в групповой этап, на котором будет восемь групп по четыре клуба, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. После группового этапа пройдут стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, который состоится 25 мая 2022 года в Тиране.

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