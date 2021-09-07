Футбол: тренер збірної Чехії дав оцінку команді України

Цитата

За словами коуча, збірна України є сильним суперником, якого не можна недооцінювати.

"Ми вже визначилися з більшістю футболістів, які завтра зіграють із перших хвилин. Це товариський поєдинок, але ми підходимо до нього дуже зібрано й серйозно. На нас очікує боротьба із сильним суперником, якого не варто недооцінювати. Утім, я намагатимуся залучити до гри проти України якомога більше футболістів", — відзначив Шилгавий.

Доповнення

Зустріч Чехія – Україна пройде у Пльзені на стадіоні "Дусан Арена" о 21:45.