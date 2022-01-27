Футбол: півзахисник Юрченко перейшов в іноземний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Український колишній півзахисник ФК "Зоря" Владлен Юрченко став гравцем латвійського ФК "Рига". Про це повідомляє сайт клубу, передає УНН.
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Про термін угоди українця з клубом інформація не розголошується. До "Риги" він перейшов на правах вільного агенту.
Юрченко у першій половині сезону УПЛ виступав за чернігівську "Десну". На його рахунку сім матчів та один гол.
Зауважимо, що раніше в кар'єрі Юрченка значилися виступи за "Зорю", а також датський "Вайле" та німецький "Байєр".
Нагадаємо
Ексфутболіст "Динамо" забив гол в першому турі чемпіонату Бразилії.