Футбол: нереалізований пенальті Бенземи призвів до втрати очок “Реала”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На стадіоні “Сантьяго Бернабеу” у Мадриді в рамках 22-го туру іспанської Приклади сезону-2021/2022 лідер першості “Реал” приймав “Ельче”, передає УНН з посиланням на сайти колективів.
Деталі
Карім Бензема не зумів відкрити рахунок на 33 хвилині, натомість у суперників до перерви встиг відзначитися Бойе. У другій половині на голо гравця “Ельче” Мільї у “вершкових” відповідь знайшлася від Модріча та Мілітао — 2:2.
Зауважимо, що француз Бензема, який виступає за “Реал” з 2009 року, вперше не зміг забити пенальті за “вершкових”. До цього форвард реалізував усі 16 ударів.
Доповнення
“Реал” набрав 49 очок у 21 матчі і посідає перше місце в турнірній таблиці іспанської Прімери сезону-2021/2022.