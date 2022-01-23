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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 73210 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Футбол: нереалізований пенальті Бенземи призвів до втрати очок “Реала”

Футбол: нереалізований пенальті Бенземи призвів до втрати очок “Реала”

Київ • УНН

 • 24105 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. На стадіоні “Сантьяго Бернабеу” у Мадриді в рамках 22-го туру іспанської Приклади сезону-2021/2022 лідер першості “Реал” приймав “Ельче”, передає УНН з посиланням на сайти колективів.

Деталі

Карім Бензема не зумів відкрити рахунок на 33 хвилині, натомість у суперників до перерви встиг відзначитися Бойе. У другій половині на голо гравця “Ельче” Мільї у “вершкових” відповідь знайшлася від Модріча та Мілітао — 2:2.

Зауважимо, що француз Бензема, який виступає за “Реал” з 2009 року, вперше не зміг забити пенальті за “вершкових”. До цього форвард реалізував усі 16 ударів.

Доповнення

“Реал” набрав 49 очок у 21 матчі і посідає перше місце в турнірній таблиці іспанської Прімери сезону-2021/2022.

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