Футбол: лідер "Ворскли" отримав виклик до африканської збірної

Деталі

Для 21-річного представника “Ворскли” це другий виклик до своєї національної збірної. Раніше Кане постійно виступав за юнацьку та молодіжну збірні Малі.

Головна команда рідної країни ворсклянина в рамках відбору до ЧС-2022 зіграє у вересні два поєдинки. Третього дня осені підопічні Мохаммеда Магассуба вдома приймуть Руанду, а 6-го вересня позмагаються на виїзді з Угандою.

Доповнення

У нинішньому сезоні Ібрахім взяв участь в шести матчах “Ворскли” у всіх турнірах, забив два голи та зробив одну гольову передачу.