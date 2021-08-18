Футбол: лідер "Ворскли" отримав виклик до африканської збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Півзахисник полтавського ФК "Ворскла" Ібрахім Кане отримав запрошення до розташування національної збірної Малі, передає УНН з посиланням на сайт полтавчан.
Деталі
Для 21-річного представника “Ворскли” це другий виклик до своєї національної збірної. Раніше Кане постійно виступав за юнацьку та молодіжну збірні Малі.
Головна команда рідної країни ворсклянина в рамках відбору до ЧС-2022 зіграє у вересні два поєдинки. Третього дня осені підопічні Мохаммеда Магассуба вдома приймуть Руанду, а 6-го вересня позмагаються на виїзді з Угандою.
Доповнення
У нинішньому сезоні Ібрахім взяв участь в шести матчах “Ворскли” у всіх турнірах, забив два голи та зробив одну гольову передачу.