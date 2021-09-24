Футбол: іспанський тренер очолив український клуб

Деталі

Новий коуч фактично з юності присвятив себе тренерській роботі. У нього є PRO-диплом УЄФА, ступінь психопедагогіки та офіційний диплом магістра спортивної діяльності та здоров’я. Він працював викладачем в федерації футболу Іспанії, директором академії "Кітве Юнайтед" у Замбії, опублікував кілька книжок.

У якості тренера очолював та був асистентом у іспанських "Аліканте" (U-19), "Мурсії", "Артахонес", гібралтарському "Манчестері", одному з найстарших клубів Франції "Мюлуз", у кіпрських клубах "Докса" (Катокопіас) та "Ерміс" (Арадіппу), також у топ-клубах "Аль-Гіляль" (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія) та "Аль-Аглі" (Доха, Катар).

Очолюючи молодіжну команду U-23 катарського клубу Карлос Інарехос став чемпіоном. Також він протягом двох тижнів керував і головною командою, на чолі якої здобув дві перемоги. Останній клуб тренера – саудівський "Аль-Шабаб", з яким він став віце-чемпіоном країни. У цьому йому, зокрема, допоміг зірка аргентинського футболу Евер Банега, який підтримав молодого головного тренера і став лідером команди.

Доповнення

Після восьми зіграних матчів команда займає восьму сходинку в турнірній таблиці Другої ліги (група А).