Футбол: Ібрагімович може потрапити під трирічну дискваліфікацію

Деталі

Сказано, що легендарний нападник порушив правила ФІФА, так як є акціонером букмекерської компанії “Bethard”. Починаючи з 2018 року, шведу належить 10-процентну частку в букмекерській конторі. Швед нібито володіє правами на компанію через фірму “Unknown AB”, яка повністю належить йому.

Зазначається, що діючі футболісти не можуть брати участь в матчах під егідою їх організацій, якщо вони мають інтереси в букмекерських конторах. Якщо Златан буде визнаний винним, то буде оштрафований на мільйон шведських крон і відсторонений від футболу на строк до трьох років.

Зауважимо, у нинішній кампанії 39-річний Ібрагімович провів 25 матчів за “Мілан”, забив 17 м’ячів і зробив три гольові передачі.

Довідка

Ібрагімович володар 31 трофею за клубну кар’єру у складах “Аякссу”, “Інтеру”, “Манчестер Юнайтед”, “ПСЖ, “Барселону”.