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Футбол: Ибрагимович может попасть под трехлетнюю дисквалификацию

Киев  •  УНН

 • 14162 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Нападающий “Милана” и сборной Швеции Златан Ибрагимович попал под угрозу отстранения от футбола на длительный срок из-за нарушения правил, установленных ФИФА и УЕФА, информирует УНН со ссылкой на “Aftonbladet”.

Детали

Сказано, что легендарный нападающий нарушил правила ФИФА, так как является акционером букмекерской компании “Bethard”. Начиная с 2018 года, шведу принадлежит 10-процентную долю в букмекерской конторе. Швед якобы владеет правами на компанию через фирму “Unknown AB”, которая полностью принадлежит ему.

Отмечается, что действующие футболисты не могут участвовать в матчах под эгидой их организаций, если они имеют интересы в букмекерских конторах. Если Златан будет признан виновным, то будет оштрафован на миллион шведских крон и отстранен от футбола на срок до трех лет.

Заметим, что в нынешней кампании 39-летний Ибрагимович провел 25 матчей за “Милан”, забил 17 мячей и сделал три голевые передачи.

Справка

Ибрагимович обладатель 31 трофея за клубную карьеру в складах “Аякссу”, “Интера”, “Манчестер Юнайтед”, “ПСЖ,” Барселону ".

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