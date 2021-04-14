Футбол: Ибрагимович может попасть под трехлетнюю дисквалификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Нападающий “Милана” и сборной Швеции Златан Ибрагимович попал под угрозу отстранения от футбола на длительный срок из-за нарушения правил, установленных ФИФА и УЕФА, информирует УНН со ссылкой на “Aftonbladet”.
Детали
Сказано, что легендарный нападающий нарушил правила ФИФА, так как является акционером букмекерской компании “Bethard”. Начиная с 2018 года, шведу принадлежит 10-процентную долю в букмекерской конторе. Швед якобы владеет правами на компанию через фирму “Unknown AB”, которая полностью принадлежит ему.
Отмечается, что действующие футболисты не могут участвовать в матчах под эгидой их организаций, если они имеют интересы в букмекерских конторах. Если Златан будет признан виновным, то будет оштрафован на миллион шведских крон и отстранен от футбола на срок до трех лет.
Заметим, что в нынешней кампании 39-летний Ибрагимович провел 25 матчей за “Милан”, забил 17 мячей и сделал три голевые передачи.
Справка
Ибрагимович обладатель 31 трофея за клубную карьеру в складах “Аякссу”, “Интера”, “Манчестер Юнайтед”, “ПСЖ,” Барселону ".