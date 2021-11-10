Футбол: дворазовий найкращий суддя світу став куратором УАФ

Цитата

“Українські арбітри матимуть змогу отримувати знання і досвід від одного з кращих рефері сучасності — Ніколи Ріццоллі. Сьогодні зірковий італійський спеціаліст на моє запрошення побував у Будинку футболу. Разом з головою Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, контракт якого нещодавно було продовжено, та нашими арбітрами поспілкувалися з Ніколою та обговорили перспективи нашої співпраці на майбутнє”, — повідомив Павелко.

Деталі

50-річний італієць, закінчив кар’єру арбітра у 2017 році і входить лише до двійки суддів в історії, хто працював на фіналі Ліги чемпіонів (2013 рік матч “Баварія” — “Боруссія” Д), Ліги Європи (2010, “Атлетико” — “Фулхем”) та чемпіонаті світу (2014, Німеччина — Аргентина). Інший арбітр, що працював на таких трьох фіналах — П’єрлуїджі Колліна.

Доповнення

Ріццолі двічі був визнаний найкращим арбітром року у світі — у 2014 та 2015 роках.